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В конгрессе США приветствуют Украину в связи с проведением первого тура выборов

Сегодня, 22:36

Менендез подчеркнул, что, по его мнению, Украина продемонстрировала более свободный и открытый избирательный процесс по сравнению с Россией

Фото: Getty Images
В конгрессе США приветствуют Украину в связи с проведением первого тура выборов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/250/8f2/5c52508f27347.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/250/8f2/5c52508f27347.jpg США Менендез подчеркнул, что, по его мнению, Украина продемонстрировала более свободный и открытый избирательный процесс по сравнению с Россией

Сенатор-демократ Боб Менендез приветствовал Украину в связи с успешным завершением первого тура президентских выборов, говорится в его заявлении, опубликованном в понедельник на сайте комитета сената США по международным отношениям.

"Я поздравляю народ Украины с успешными выборами в воскресенье. Международные наблюдатели подтвердили, что избиратели могли свободно реализовать право выбрать из широкого списка представленных кандидатов, которые также могли свободно вести предвыборную борьбу", – заявил Менендез.

"В то время как страна готовится ко второму туру выборов, я призываю двух кандидатов в течение нескольких недель вступить в существенный диалог с украинским народом, чтобы избиратели могли сделать наиболее осознанный выбор президента. Помимо всего прочего, избиратели должны выслушать позиции кандидатов насчет противодействия России, а также о планах насчет серьезной борьбы с коррупцией", - отмечается в документе.

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При этом Менендез подчеркнул, что, по его мнению, Украина продемонстрировала более свободный и открытый избирательный процесс по сравнению с Россией.

В свою очередь, сенатор-республиканец Роб Портман также заявил, что прошедший первый тур выборов на Украине был честным.

"Я воодушевлен тем, как спокойно и честно прошел первый тур президентских выборов на Украине. Я призываю кандидатов и международное сообщество уважать избирательный процесс", – написал Портман в Twitter.

Комитет палаты представителей США по иностранным делам ранее поздравил Украину с завершением голосования на президентских выборах. "Честные и открытые выборы являются наиболее важной частью любой демократии", – подчеркивается в Twitter комитета.

Между тем, ЦИК обработала 95.59% протоколов, или 17 990 746 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней. Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,22% (5 437 994 голоса). Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,93% (2 867 526 голоса). Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 410 825 голосов).


Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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Тег выборы, Конгресс США, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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