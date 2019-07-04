В Конгрессе США призывают поддержать резолюцию по осуждению возврата России в ПАСЕ
США выражают обеспокоенность решением ПАСЕ, которое не предусматривает наказание за преступления России
В Конгрессе США группа поддержки Украины призвала поддержать внесенный Палатой представителей проект двухпартийной резолюции, которая осуждает возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы несмотря на неисполнение предъявленных ей требований.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США.
"Сопредседатели Конгрессового украинского кокуса представили двухпартийную резолюцию, в которой осудили решение ПАСЕ о восстановлении права голоса делегации РФ", – говорится в сообщении посольства в Фейсбук.
В частности, в тексте резолюции США выражают обеспокоенность решением ПАСЕ, которое не предусматривает наказание за преступления России и поощряет "российского диктатора" (президента Владимира – ред) Путина к новым.
"Россия была справедливо изгнана из СЕ за атаку против суверенитета Украины в Крыму. Российские силы не только остались в Крыму, РФ начала смертоносную войну на украинском Донбассе и продолжила осуществлять по всему миру дестабилизирующие дезинформационные кампании, направленные на подрыв международных демократических институтов. Россия осуществила опасное нападение на корабли украинских ВМС, незаконно захватила в Керченском проливе 24 украинских моряков и три судна, которые продолжает удерживать. Россия не должна быть вознаграждена за ее антидемократическое поведение, которое снова и снова повторяется. Призываем всех своих коллег в Палате представителей поддержать эту двухпартийную резолюцию", – говорится в заявлении, обнародованном конгрессменами во время официального представления резолюции.
Как сообщалось, 25 июня после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации в Ассамблею, украинская делегация обратилась к украинским властям с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы.
В ответ на это министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае подтверждения ПАСЕ полномочий российской делегации будет целесообразно, чтобы Верховная Рада отозвала приглашение для Ассамблеи быть наблюдателями на парламентских выборах в Украине, а спикер парламента Андрей Парубий заявил, что "мы не можем допустить, чтобы на украинских парламентских выборах были представители страны-агрессора, чтобы они судили и определяли демократичность украинских выборов".
1 июля парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии. Комитет также обратился к Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля.
2 июля Парубий сообщил, что подписал письмо к президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье об отзыве его приглашения для международных наблюдателей от Ассамблеи на внеочередных парламентских выборах, так как среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора – России.
Впоследствии президент ПАСЕ Паскье заявила, что Украина обязана пригласить наблюдателей Ассамблеи на внеочередные парламентские выборы.
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