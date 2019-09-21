В Конгрессе США требуют стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Трамп отрицает нарушение во время разговора с украинским президентом

/ Фото: AFP

Конгрессмены США обратились к администрации президента Дональда Трампа с требованием предоставить стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. С подобным призывом ранее выступил бывший вице-президент США и один из кандидатов на пост президента от Демократической партии Джо Байден.

Об этом сообщает "Голос Америки"

С требованием предоставить доступ к полной стенограмме разговора двух президентов выступил Комитет по разведке Палаты представителей и сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе, конгресвумен Марси Каптур.

"Пресса указывает, что жалоба, поданная представителем разведки, в рамках защиты обличителей нарушений в отношении возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, может касаться Украины", – говорится в заявлении Каптур.

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Она призвала обнародовать стенограмму разговора президентов, раскрыть детали жалобы и обратилась с призывом к "спикеру и лидеру меньшинства принять все меры, предусмотренные надзорными полномочиями Конгресса, чтобы получить соответствующие документы и необходимые показания и установить факты и обстоятельства".

"Народ Украины заслуживает нашей полной поддержки. Мы должны знать, насколько президент и его юрист Руди Джулиани используют вес международной политики США, включая задержку важной помощи, чтобы продвигать собственные узкие интересы", – заявила Каптур.

Напомним, The Washington Post ранее сообщила, что разведчик написал жалобу на президента США Дональда Трампа после его телефонного разговора с лидером иностранного государства. Жалоба касалась общения с зарубежным лидером и "обещания", которое дал Трамп. Оно было настолько тревожным, что разведчик, который работал в Белом доме, обратился к генеральному инспектору разведки.

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Согласно информации издания, за несколько недель до того, как была подана жалоба, Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сам Трамп опровергает абсолютно все обвинения. Президент США назвал это "фейковыми новостями". Также Трамп отметил, что не знает, о каком именно разговоре идет речь. Он уклонился и относительно ответа, касался ли донос его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг, что президент США Дональд Трамп давил на президента Владимира Зеленского во время телефонного разговора.

Напомним, Конгресс Соединенных Штатов Америки намерен применить процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Все из-за того, что в СМИ появилась информация о попытках Трампа давить на Украину для открытия расследования против сына экс-вице-президента США Джо Байдена.

Кроме того, планируется встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Она состоится 25 сентября в Нью-Йорке в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

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