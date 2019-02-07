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В Конгрессе США возобновили расследование вмешательства РФ в выборы

Сегодня, 09:43

В процессе расследования в 2018 году палата представителей контролировалась республиканцами

Фото: AFP
В Конгрессе США возобновили расследование вмешательства РФ в выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/be1/561/5c5be1561f40f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/be1/561/5c5be1561f40f.jpg США В процессе расследования в 2018 году палата представителей контролировалась республиканцами

Председатель комитета по разведке палаты представителей американского конгресса Адам Шифф объявил, что его комитет возобновляет расследование приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года, а также возможного сговора Дональда Трампа с российскими властями.

В заявлении конгрессмена-демократа указывается, в частности, что комитет "проведет тщательное расследование попыток России и других зарубежных субъектов повлиять на политические процессы в США во время и после выборов 2016 года".

Помимо действий России будет также проведена проверка, которая "позволит нам расследовать любые заслуживающие доверия утверждения о том, что финансовые интересы или другие интересы являются движущей силой принятия решений президентом или кем-либо в администрации", говорится в документе.

В нем указывается, что "это относится к любым заслуживающим доверия утверждениям о рычагах влияния со стороны русских или саудитов или кого-либо еще".

В 2018 году комитет уже проводил расследование "российского следа" в американских выборах и пришел к заключению, что, несмотря на попытки России вмешаться в предвыборный процесс, она не смогла каким-то образом повлиять на результаты голосования. Не было выявлено также фактов "сговора" Трампа с Россией.

Однако в процессе расследования в 2018 году палата представителей контролировалась республиканцами, в то время как после промежуточных выборов в ноябре прошлого года большинство в палате принадлежит демократам, которые инициировали возобновление расследования.

Напомним, президент США Дональд Трамп больше не будет давать ответов на новые вопросы, которые планирует задавать команда спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о расследовании вмешательства России в выборы в США 2016 года. Такое заявление сделал адвокат Трампа Рудольф Джулиани.

Ранее Дональд Трамп отметил, что разоблачение имен российских шпионов ГРУ, принимавших активное участие во вмешательстве в американские выборы – это последствия недальновидной политики его предшественника – Барака Обамы.

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Тег выборы, США, конгресс, вмешательство России

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Источник:

Интерфакс

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