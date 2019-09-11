В Кремле отреагировала на решение Трампа уволить Болтона

Песков заявил, что одно кадровое решение не повлияет на отношение двух стран

Дмитрий Песков. Фото: REUTERS

В Кремле не считают, что отставка Джона Болтона с поста помощника президента США по национальной безопасности может повлиять на корректировку внешней политики США.

"Это внутреннее дело американцев, мы не собираемся в эти дела вмешиваться, никогда не вмешивались, и не собираемся вмешиваться сейчас, - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Не думаем, что присутствие или отставка какого-то отдельно взятого, даже столь высокопоставленного чиновника может каким-то серьезным образом повлиять на корректировку американской внешней политики".

Ранее президент США Дональд Трамп во вторник сообщил в Twitter об увольнении советника по национальной безопасности Джона Болтона.

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"Прошлой ночью я проинформировал Джона Болтона, что его услуги в Белом доме больше не нужны. Я, как и многие другие в администрации США, решительно не соглашался со многими его предложениями, и в связи с этим я попросил Джона уйти в отставку, что и получил этим утром. Я очень благодарен Джону за его службу. На следующей неделе я назову нового советника по национальной безопасности", - написал президент США.

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При этом сам Болтон описал несколько иначе ситуацию, которая предшествовала сообщению президента о его увольнении. Он утверждает, что отставку предложил накануне сам.

"Я предложил уйти в отставку вчера вечером, и президент Трамп сказал: "Давай поговорим об этом завтра", - пишет Болтон. Позже Болтон повторил СМИ, что сам подал в отставку.

Американские СМИ уже назвали причины отставки Болтона.

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