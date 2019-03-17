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В Кремле прокомментировали возможность переговоров с США по разоружению

Сегодня, 17:46

Ранее Болтон не исключил возможность проведения совместных переговоров с Россией и Китаем

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Фото: AFP
В Кремле прокомментировали возможность переговоров с США по разоружению //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/d66/e13/5c5d66e131def.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/d66/e13/5c5d66e131def.jpg США Ранее Болтон не исключил возможность проведения совместных переговоров с Россией и Китаем

В Кремле прокомментировали заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который не исключил возможность проведения совместных переговоров с Россией и Китаем по вопросам разоружения.

В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока Кремль не получал от Вашингтона предложений о переговорах.

"Пока сколь-нибудь внятных предложений не поступало", - сказал Песков.

Напомним, не так давно канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Китай должен подключится к переговорам о разоружении рядом с Россией и США.

Кроме того, ранее глава МИД Швеции Маргот Валльстрем выразила обеспокоенность состоянием контроля над ядерными вооружениями после того, как США объявили о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Также сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который важен для европейской безопасности.

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Тег Россия, Китай, США, разоружение, Песков, Болтон

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Источник:

ТАСС

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