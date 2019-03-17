В Кремле прокомментировали возможность переговоров с США по разоружению
Ранее Болтон не исключил возможность проведения совместных переговоров с Россией и Китаем
В Кремле прокомментировали заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который не исключил возможность проведения совместных переговоров с Россией и Китаем по вопросам разоружения.
В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока Кремль не получал от Вашингтона предложений о переговорах.
"Пока сколь-нибудь внятных предложений не поступало", - сказал Песков.
Напомним, не так давно канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Китай должен подключится к переговорам о разоружении рядом с Россией и США.
Кроме того, ранее глава МИД Швеции Маргот Валльстрем выразила обеспокоенность состоянием контроля над ядерными вооружениями после того, как США объявили о начале процедуры выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Также сообщалось, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что Евросоюз надеется на возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который важен для европейской безопасности.
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