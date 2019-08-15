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В крови стрелка из Дейтона обнаружили "коктейль" из наркотиков

Вчера, 23:33

У злоумышленника при себе найдена упаковка с кокаином

/ Фото: AFP

Кокаин, антидепрессанты и другие наркотические вещества были выявлены в организме 24-летнего Коннора Беттса, который устроил стрельбу полторы недели назад в американском городе Дейтон, что в штате Огайо). Как сообщило агентство Associated Press, эти данные содержатся в опубликованном в отчете о вскрытии тела стрелка.

У злоумышленника при себе найдена упаковка с кокаином. Сотрудники судмедэкспертизы также насчитали у Беттса 52 огнестрельных ранения.

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Напомним, что в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Стрельба произошла возле бара Нед Пепперс на Ист-Пятой улице. Также известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение. Он использовал длинное ружье с несколькими выстрелами. Преступника застрелили сотрудники сил безопасности.

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Напомним, что также стрельба произошла в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.

А в одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. На данный момент правоохранители разыскивают стрелка. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

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США наркотики жертвы стрельба погибшие стрелок огайо

Источник: ТАСС

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