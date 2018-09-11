В Лас-Вегасе фанатов заманивали на матч двумя чемоданами денег: появились фото и видео

Руководство футбольного клуба Las Vegas Lights ("Молнии Лас-Вегаса"), который выступает во второй американской лиге USL, устроило необычную акцию для болельщиков команды.

Как сообщили в пресс-службе клуба на официальном Twitter-аккаунте, в перерыве матча один из менеджеров Las Vegas Lights поднялся в небо и разбросал с вертолета деньги, сложенные в двух чемоданах.

С помощью этого шоу, представители "молний" попытались привлечь людей на трибуны. При этом содержимое чемоданов составило сумму в пять тысяч долларов.















Отметим, что менеджмент команды "Молнии Лас-Вегаса" нередко балует зрителей и поклонников клуба неординарными решениями. Так, в апреле их спонсором стала местная аптека, которая специализируется на продаже марихуаны, а во время другой акции футболисты провели фотосессию с ламами Дотти и Долли.