В Лас-Вегасе фанатов заманивали на матч двумя чемоданами денег: появились фото и видео

Сегодня, 02:26

Американский футбольный клуб провел необычную акцию

Фото: Twitter/lvlightsfc
Фото: Twitter/lvlightsfc

Руководство футбольного клуба Las Vegas Lights ("Молнии Лас-Вегаса"), который выступает во второй американской лиге USL, устроило необычную акцию для болельщиков команды.

Как сообщили в пресс-службе клуба на официальном Twitter-аккаунте, в перерыве матча один из менеджеров Las Vegas Lights поднялся в небо и разбросал с вертолета деньги, сложенные в двух чемоданах.

С помощью этого шоу, представители "молний" попытались привлечь людей на трибуны. При этом содержимое чемоданов составило сумму в пять тысяч долларов.

Отметим, что менеджмент команды "Молнии Лас-Вегаса" нередко балует зрителей и поклонников клуба неординарными решениями. Так, в апреле их спонсором стала местная аптека, которая специализируется на продаже марихуаны, а во время другой акции футболисты провели фотосессию с ламами Дотти и Долли.
США, шоу, футбол, Лас-Вегас
Источник:

"Сегодня"

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