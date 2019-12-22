В Лас-Вегасе загорелся мотель, есть жертвы

В результате пожара погибли шесть человек, еще 13 пострадали

/ Фото: CNN

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В результате пожара в одном из мотелей Лас-Вегаса шесть человек погибли и 13 получили ранения. По данным местных властей, трагедия произошла в субботу утром, сообщает CNN.

"В здании не было тепла, и некоторые жители, возможно, использовали свои печи для отопления", – сказал представитель пожарной охраны Лас-Вегаса Тимоти Шимански.

Сигнал о пожаре в Alpine Motel Apartments, около бульвара Норт-Лас-Вегас, поступил в пожарную службу в 4:13 утра. Когда спасатели приехали на вызов, они увидали, как густой дым окутывал трехэтажное здание, а некоторые люди выпрыгивали из окон.

Пламя на первом этаже было локализировано через пять минут.

Фото: twitter.com/seanktnv

В результате трагедии погибли также две кошки и собака, порядка 50 человек были эвакуированы.

Фото: arezonafamily.com

Пожарная служба спасения Лас-Вегаса назвала этот пожар самым смертоносным в истории города.

Напомним, в начале минувшего года в отеле Arpit Palace в центре индийского Нью-Дели во время масштабного пожара погибли 17 человек. Кроме того, в результате пожара пострадали более 30 человек. На момент возгорания в отеле находились около 150 постояльцев, в том числе и иностранцы. По предварительной информации, отель неофициально пристроил террасу на крыше, где и начался пожар.

А пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Огонь вспыхнул в здании, где находилось около 200 человек. Погибшими оказались женщина из Сум и ее 10-летняя дочь, две пары влюбленных – из Балты и Киева, турист из Днепра и гражданка Австралии.

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