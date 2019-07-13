В Лондоне рассказали о последствиях утечки сообщений британского посла о Трампе

По словам Фэллона, произошедшее выглядит как явное нарушение закона о государственной тайне

Майкл Фэллон. Фото: AFP

Утечка в прессу дипломатических документов, в которых британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок критиковал главу Белого дома Дональда Трампа, нанесла огромный ущерб отношениям Великобритании и Соединенных Штатов. Такое мнение в эфире вещательной корпорации BBC в субботу выразил бывший министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон (занимал пост в 2014–2017 годах).

"Безусловно, речь идет об огромном политическом ущербе отношениям с Соединенными Штатами, нашим ближайшим союзником. Я думаю, что правительство и полиция имеют полное право выяснить, кто участвовал в этом и смогут ли они предотвратить подобное (в будущем)", - сказал он.

По словам Фэллона, произошедшее выглядит "как явное нарушение закона о государственной тайне".

"Это нанесло огромный ущерб нашим дипломатическим усилиям, поэтому чем скорее мы выясним, кто это сделал, проведем в отношении этого лица расследование и подвергнем его судебному преследованию, тем лучше", - отметил он.

Бывший министр обороны Великобритании поддержал призыв ко всем СМИ заместителя главы лондонской полиции Нила Басу вернуть правительственные документы, которые оказались в их распоряжении после утечки.

"Если они получают украденный материал, они должны вернуть его законному владельцу. Они также должны осознавать тот огромный ущерб, который уже был нанесен, и потенциально еще больший ущерб, который может быть нанесен дальнейшими нарушениями закона о государственной тайне", – добавил Фэллон.

Напомним, что ранее на сайте газеты The Daily Mail были опубликованы выдержки из сообщений, которые британский посол в Вашингтоне Ким Дэррок отправлял начальству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды. Администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В воскресенье Трамп заявил журналистам, что Дэррок "не служил Соединенному Королевству хорошо" и что в Белом доме о нем сложилось не лучшее мнение. Как пишет британская газета The Daily Telegraph, советники Трампа настаивают на том, что после произошедшего Дэррок должен уйти с поста.

Правительство Великобритании уже заявило Вашингтону, что сожалеет по поводу произошедшей утечки , содержащих резкую критику главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее мы писали о том, как прошел визит Трампа в Букингемский дворец.

На банкете в Букингемском дворце, организованном в честь приезда президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, королева Великобритании Елизавета II заявила, что альянс Лондона с Вашингтоном скреплен общими ценностями и потому просуществует долгие годы.

По словам британского монарха, "визиты американских президентов всегда напоминают о тесной и многолетней дружбе между Соединенным Королевством и Соединенными Штатами".

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