Будущее уже здесь – в Америке вторично имплантировали бионическую конечность

Фото: REUTERS/Simon Dawson

В Лондоне считают часы до Brexit, а Вашингтон ввел новые санкции против РФ: главные новости недели https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/5d4417accdc0a.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/5d4417accdc0a.jpg 2019-08-03T17:17:00+03:00 США Будущее уже здесь – в Америке вторично имплантировали бионическую конечность

Ученые предупреждают: лесные пожары в сибирской тайге приведут к еще большим погодным аномалиям на Земле. Читайте ТОП-5 новостей мира уходящей недели в специальном материале сайта "Сегодня".

В США появилась "рободевочка" с бионической рукой

Вслед за американской девочкой Кариссой Митчелл, которая несколько лет назад обзавелась бионическим протезом, аналогичный имплант сделали еще для одной американки.

Восьмилетняя Мэдлин Гарднер из штата Техас родилась с физическим недостатком: левой руки ниже локтя у нее не было, несмотря на что она росла активным ребенком: играла в футбол и уверенно стояла на лыжах. В то же время кататься на велосипеде девочка не могла.

Но теперь это не проблема. Девочке имплантировали пластиковую конечность. Она оснащена сенсорами, которые фиксируют сокращение мышц у локтя. После этого электрические сигналы поступают к пальцам, и ими уже можно управлять.

"Мое любимое занятие – составлять обе руки в форме сердца. А вообще я мечтаю о том, чтобы сыграть в гольф с моим отцом и покататься на велосипеде", – говорит восьмилетняя Мелинда Гарднер.

Напомним, что в прошлом году ученые США и Сингапура разработали специальное покрытие для протезов, которое позволяет различать предмет на ощупь и даже ощущать боль.

В Сибири бушуют лесные пожары: смог дошел до Монголии

Не успели в России подсчитать убытки от лесных пожаров в Оренбургской области, как пламя охватило регионы в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Горит тайга в Бурятии, Иркутской области, Якутии и Красноярском крае. Ко вторнику, 30 июля, пожар в Сибири охватил больше трех миллионов гектаров леса – в четырех регионах ввели режим ЧС. Основные очаги находятся в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Дым от пожаров накрыл Западную Сибирь с Уралом и дошел до Поволжья и северных районов Монголии: вечером смог достиг уже столицы страны Улан-Батора.

"Мы видим, что основная площадь, наибольшая – в Якутии, более 1,2 млн га. Более 1 млн га – в Красноярском крае, и около 700 тыс. га – в Иркутской области", – рассказал руководитель противопожарной программы "Гринпис России" Григорий Куксин.

Каким образом пожары в Сибири губительно повлияют на планету, объяснила эксперт Всемирной метеорологической организации Оксана Тарасова.

"Аэрозольное пятно от пожаров двигается в сторону Арктики. Когда аэрозоли выпадают на снег, то изменяют альбедо – свойства снега, его возможность отражать солнечную радиацию. Это приводит к тому, что начинаются дополнительные таяния. Замыкается круг обратных связей с климатом", – предупредила эксперт.

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Фото: Twitter

Тарасова добавила: таким образом повышение температуры в планетарных масштабах ведет к лесным пожарам, а они, в свою очередь, приводят к дальнейшему росту температуры.

Также, по словам ученой, несмотря на то что жара в 2019 году побила все мыслимые рекорды едва ли не по всей Европе, температурные аномалии продолжатся.

Все подробности лесных пожаров в Сибири читайте в специальном материале сайта "Сегодня" "А что с Сибирью? Она сгорела": что нужно знать о лесных пожарах в России".

США вводят новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп подписал указ, предполагающий введение санкций в отношении России,которая нарушает закон о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

"Исполнительный указ предписывает министру финансов в консультации с государственным секретарем принять следующие меры, когда это необходимо, для осуществления санкций, описанных в законе "О химическом и биологическом оружии", – говорится в письме главы государства спикеру Палаты представителей, опубликованном Белым домом.

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В частности, министр финансов и госсекретарь должны выступать против "предоставления любой ссуды или финансовой или технической помощи этой стране международными финансовыми учреждениями".

Кроме того, им вменяется в обязанности запретить любому банку США предоставлять какие-либо займы или кредиты правительству этой страны "за исключением займов или кредитов на цели приобретения продовольствия или других сельскохозяйственных товаров или продуктов".

Ранее Politico со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении России за инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери.

В Лондоне установили часы с обратным отсчетом до Brexit

В кабинете премьер-министра Великобритании установили часы, которые ведут обратный отсчет до Brexit, запланированного на 31 октября. Аналогичные часы повесили в штаб-квартире Консервативной партии, над ними – надпись: "Мы реализуем Brexit и выйдем из ЕС".

Стоимость часов составляет 500 фунтов стерлингов.

Фото: twitter.com/Conservatives

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей первой речи на посту главы правительства обещал, что страна в любом случае покинет ЕС 31 октября. Он также выразил уверенность, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет в большей степени соответствовать интересам страны, чем проект того договора, который согласовало с Брюсселем правительство его предшественницы Терезы Мэй.

Помпео официально объявил о выходе США из ракетного договора с Россией

Вашингтон официально выходит из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в Twitter сообщил госсекретарь США Майкл Помпео.

"2 февраля США дали России 6 месяцев на то, чтобы вернуться к исполнению ДРСМД. Россия отказалась, поэтому действие договора заканчивается сегодня. США не будут оставаться участниками договора, когда другие нарушают его", – написал Помпео.

Ранее МИД России также официально подтвердил, что действие ДРСМД прекращено с 2 августа по инициативе США.

Отметим, 2 августа 2019 года США планировали выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Таким образом, в историю окажется отправлено одно из соглашений, благодаря которому Москва и Вашингтон уничтожили в свое время почти 2,7 тыс. ракет сразу двух классов.

ДРСМД вступил в силу 1 июня 1988 года. Впервые в истории он ликвидировал целый класс ракет: запретил производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД США приостановили 2 февраля 2019 года на основании нарушения договора Россией. Впервые в несоблюдении ДРСМД Вашингтон обвинил Москву еще в июле 2014 года. Нарушением договора стало создание Россией ракеты 9М729. Москва такие заключения Вашингтона отвергла.

США в феврале предупредили, что в соответствии со статьей 15 договора выйдут из него через 6 месяцев, если Россия не выполнит их определенные требования, включающие прежде всего уничтожение ракеты 9М729.

В ответ 3 июля президент РФ Владимир Путин официально вывел Россию из ДРСМД.

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