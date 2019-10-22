В Лос-Анджелесе из-за пожаров эвакуируют дорогие имения: видео

Эвакуация в пригороде Лос-Анджелеса. Там огонь вплотную приблизился к дорогим имениям. Их стоимость стартует от миллиона долларов. Покинуть дома с видом на океан приказали жителям прибрежного района Пасифик Палисейдс. К приказу прислушались не все. Некоторые остались защищать свои имения от огня садовыми шлангами. Уже есть двое пострадавших. Около десяти домов пожарным удалось спасти. Дым от пожара распространяется по всему городу. Впрочем, уверяют спасатели, ситуация под контролем – ветра нет, а вскоре на помощь должны прибыть большие пожарные самолеты.

Ранее сообщалось, что лесные пожары на юге штата уничтожили целый городок из домов на колесах. Сначала загорелась помойка, а сильный ветер быстро раздул пламя. Огонь превратил в пепелище больше сотни трейлеров.

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При этом власти активно пытались предотвратить трагедию. Из-за жаркой погоды и сильного ветра в Калифорнии отключили электричество двум миллионам людей – чтобы потенциальные неисправности не спровоцировали возгорание. Впрочем, это не очень помогло.

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