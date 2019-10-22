Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,98
27,9

В Лос-Анджелесе из-за пожаров эвакуируют дорогие имения: видео

22 октября, 17:14

Некоторые жители престижного района отказались покидать дома - двое уже пострадали

Эвакуация в пригороде Лос-Анджелеса. Там огонь вплотную приблизился к дорогим имениям. Их стоимость стартует от миллиона долларов. Покинуть дома с видом на океан приказали жителям прибрежного района Пасифик Палисейдс. К приказу прислушались не все. Некоторые остались защищать свои имения от огня садовыми шлангами. Уже есть двое пострадавших. Около десяти домов пожарным удалось спасти. Дым от пожара распространяется по всему городу. Впрочем, уверяют спасатели, ситуация под контролем – ветра нет, а вскоре на помощь должны прибыть большие пожарные самолеты.

Ранее сообщалось, что лесные пожары на юге штата уничтожили целый городок из домов на колесах. Сначала загорелась помойка, а сильный ветер быстро раздул пламя. Огонь превратил в пепелище больше сотни трейлеров.

Реклама

При этом власти активно пытались предотвратить трагедию. Из-за жаркой погоды и сильного ветра в Калифорнии отключили электричество двум миллионам людей – чтобы потенциальные неисправности не спровоцировали возгорание. Впрочем, это не очень помогло.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США Калифорния Лос-Анджелес пожары лесные пожары

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Уроженец Одессы стал миллиардером в США
Уроженец Одессы стал миллиардером в СШАСША
На Донбассе нашли мертвым агента спецслужбы США
На Донбассе нашли мертвым агента спецслужбы СШАДонбасс
В США обрушилось здание, около 20 пострадавших и погибший: появилось видео
В США обрушилось здание, около 20 пострадавших и погибший: появилось видеоСША
NASA представило новые скафандры для высадки на Луну: видео
NASA представило новые скафандры для высадки на Луну: видеоСША
На один из крупнейших городов США обрушился торнадо: фото и видео
На один из крупнейших городов США обрушился торнадо: фото и видеоСША
Эрдоган сделал шокирующее заявление относительно операции в Сирии
Эрдоган сделал шокирующее заявление относительно операции в СирииДругие страны

Новости партнеров

Loading...
загрузка...