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В Лос-Анджелесе манекенщицы вышли на подиум с домашними любимцами: видео

24 октября, 06:30

Некоторые собаки выходили к зрителям по сценарию, но некоторые сопротивлялись

В США на подиум в Лос-Анджелесе вышли манекенщицы со своими домашними любимцами – собачками на руках или на поводке. Правда, не все животные-"модели" выходили по сценарию, некоторые – отчаянно сопротивлялись.

Собаки представляли яркие плащи и комбинезоны, которые будут модны следующей весной и летом. Одежду от американского дизайнера Энтони Рубио, который называет себя "собачьим кутюрье".

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Напомним, ранее был найден необычный пес с мордой убийцы и опубликовано забавное видео. Кроме этого, сайт "Сегодня" писал о пастушьей собаке, которая стерегла ретривера, – овчарка приняла собрата за овцу и принялась пасти его.

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Фото: Getty Images

Также мы писали, что житель американского города Джуно, штат Аляска, снял на видео встречу собаки и черного медведя. В начале ролика видно: пес подбегает к зверю, который забрел на городскую улицу. Тот реагирует на его приближение с агрессией и прогоняет домашнее животное прочь.

"Я надеялся, что они обнюхают и осмотрят друг друга, но медведя, похоже, больше интересовало сохранение дистанции", — объяснил автор видео. По его словам, хищник показался ему довольно крупным для черного медведя.

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США собаки модели манекенщик Лос-Анджелес

Источник: Сегодня

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