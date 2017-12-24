В Лос-Анджелесе мужчина с мачете напал на прохожих: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 11:50

Нападающий был застрелен полицейскими на месте происшествия

Фото: reibert.info
Фото: reibert.info

Мужчина с мачете напал на прохожих в районе Канога Парк американского города Лос-Анджелес. В результате инцидента погибли нападающий и одна его жертва. Также 9 человек пострадали. Об этом сообщает Daily Star.

Отмечено, что местные полицейские, оперативно прибыв на место происшествия, открыли стрельбу по злоумышленнику. Нападающий был ранен и госпитализирован в больницу, в которой он и скончался.

Также сообщается про одну жертву в результате нападения. Все девять человек, которые пострадали, были госпитализированы с травмами.

Пока официальной версии причин нападения нет. 

Как сообщалось ранее, в центре Харькова мужчина, 30-летний гражданин Азербайджана, с ножом накинулся на людей, которые пытались задержать его после ограбления.

Напомним, ранее в Запорожской области задержали членов банды, которая устраивала грабежи, одевшись в форму полицейского спецназа и используя легальное оружие.

Также двоим несовершеннолетним, один из которых – сын народного депутата, прокуратура сообщила о подозрении в разбойном нападении.
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