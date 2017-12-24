В Лос-Анджелесе мужчина с мачете напал на прохожих: есть погибшие и пострадавшие
Нападающий был застрелен полицейскими на месте происшествия
Мужчина с мачете напал на прохожих в районе Канога Парк американского города Лос-Анджелес. В результате инцидента погибли нападающий и одна его жертва. Также 9 человек пострадали. Об этом сообщает Daily Star.
Отмечено, что местные полицейские, оперативно прибыв на место происшествия, открыли стрельбу по злоумышленнику. Нападающий был ранен и госпитализирован в больницу, в которой он и скончался.
Также сообщается про одну жертву в результате нападения. Все девять человек, которые пострадали, были госпитализированы с травмами.
Пока официальной версии причин нападения нет.
Как сообщалось ранее, в центре Харькова мужчина, 30-летний гражданин Азербайджана, с ножом накинулся на людей, которые пытались задержать его после ограбления.
Напомним, ранее в Запорожской области задержали членов банды, которая устраивала грабежи, одевшись в форму полицейского спецназа и используя легальное оружие.
Также двоим несовершеннолетним, один из которых – сын народного депутата, прокуратура сообщила о подозрении в разбойном нападении.