В Лос-Анджелесе открылась выставка легендарных авто из голливудских фильмов

Эксперты говорят: в этих машинах вся история голливудского кинематографа последних десятилетий

В Лос-Анджелесе открылась выставка легендарных авто из голливудских фильмов - от Звездных войн до Трансформеров и Бешеного Макса. В одном из крупнейших автомузеив мира – музее Петерсона – представлены более четырех десятков автомобилей: классические, гоночные и шпионские.

Организаторы выставки убеждают: и киноман, и автолюбитель найдет что-то себе по вкусу. Эксперты говорят: в этих машинах вся история голливудского кинематографа последних десятилетий.

"Мы рассказываем людям, как и почему были созданы эти модели, почему они именно так выглядят. Многие из этих автомобилей были декорациями в определенных киносценах. Или же создавались специально для определенного кино, ведь до этого они существовали только в теории", – говорит Лесли Кендолл главный историк автомобильного музея.

Ранее мы писали, что в Киеве проходит масштабная выставка старинных автомобилей. Среди них – элитные бренды стоимостью по полмиллиона евро и обычные машины. На фестивале ретро-авто собралась чуть ли не тысяча старых машин.

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