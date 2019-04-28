В Лос-Анджелесе произошла стрельба: пять человек ранены

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

Фото: Pixabay

В городе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния произошла стрельба. Ранены пять человек, сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел в субботу вечером, его подробности пока не приводятся. Но данный момент известно, что всех пострадавших госпитализировали. Один из раненых находится в критическом состоянии, двое — в тяжелом, еще двое получили легкие ранения.

Кроме того, по меньшей мере 4 человека пострадали в результате нападения на синагогу в Повэе (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Одного мужчину задержали на допрос в связи со стрельбой.

А в городе Сэлмон-Арм в канадской провинции Британская Колумбия в церкви мужчина устроил стрельбу по прихожанам. Инцидент произошел во время службы в Церкви Христа. 25-летний мужчина вошел в здание и несколько раз выстрелил в двух прихожан. Один из них погиб на месте, а второго госпитализировали. По предварительной информации, копы не связывают преступление с религиозными мотивами.

Также ранее один человек стал жертвой стрельбы, открытой неизвестным на улице в голландском городе Эйндховен.

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