В Лос-Анджелесе умер актер, сыгравший Черную Пантеру: что произошло

Американский актер Чедвик Боузман, известный по роли Черной Пантеры, умер в Лос-Анджелесе.

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Об этом сообщает агентство Associated Press.

Представитель Боузмана Ники Фиораванте сказала, что он умер в пятницу. Рядом с ним была жена и вся семья.

Боузману было 42 года. Он четыре года пытался вылечиться от рака толстой кишки. До смерти актера никто публично не объявлял о его диагнозе.

Чедвик Боузман сыграл роли людей, важных для истории чернокожих американцев: бейсболиста Джеки Робинсона и музыканта Джеймса Брауна.

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Большую славу ему принесла роль Черной Пантеры, правителя вымышленной африканской страны Ваканды, в экранизации комиксов вселенной Marvel. Одноименный фильм вышел в 2018 году.

Напомним, что ранее была названа дата выхода фильма "Черная пантера 2". К своим ролям должен был вернуться оригинальный актерский состав, но теперь не известно, что будет с картиной. Ведь выход фильма был запланирован на 6 мая 2022 года.

Фильм "Черная пантера" является одним из самых кассовых фильмов во вселенной Marvel. Сборы картины составили более 700 миллионов долларов на территории США, а общий заработок перевалил за 1,3 миллиард долларов.

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