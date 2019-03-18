В Лос-Анджелесе взорвался бензовоз: есть пострадавшие

В результате утечки и последующего возгорания топлива был уничтожен жилой дом – семье пришлось спасаться

В Лос-Анджелесе взорвался бензовоз: есть пострадавшие 2019-03-18T13:50:00+02:00 США В результате утечки и последующего возгорания топлива был уничтожен жилой дом - семье пришлось спасаться

В результате взрыва цистерны с бензином в Лос-Анджелесе пострадали два человека – оба госпитализированы, причем один – с травмами средней тяжести.

Авария произошла в десяти километрах от центра города.

Местные жители вызвали спасателей, после того как почувствовали на улице запах горючего. Пожарные прибыли на место, когда цистерна уже горела.

Кроме того, пламя охватило двухэтажный дом, жителей которого пришлось эвакуировать во временное убежище.

Для борьбы с огнем на место происшествия прибыли порядка семи десятков пожарных. В течение двух часов пламя удалось побороть.

Причины возгорания пока неизвестны, однако считается, что оно началось после утечки бензина из цистерны.

Обстоятельства ЧП расследуются.

Напомним, осенью цистерна с горючим взорвалась в Конго. В результате трагедии чего погибли 50 человек, еще около 100 человек получили ожоги различной степени тяжести.

Кроме того, сообщалось об аналогичной аварии на одной из основных транспортных артерий юга Канады - шоссе №407 возле Торонто, где в октябре также взорвался бензовоз.

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