В медцентре США случилась поножовщина, есть раненные
Инцидент произошел в центре донорства плазмы. Точное число пострадавших не указывается
Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения, совершенного в медицинском центре американского города Питерсберг (штат Вирджиния). Об этом в четверг сообщила телекомпания CBS со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в центре донорства плазмы. Точное число пострадавших не указывается, однако известно, что трое из них находятся в критическом состоянии. Подозреваемый задержан.
Ранее в Мюнхене неизвестный мужчина напал с ножом на людей, один человек погиб.
Как сообщалось, в Шотландии двое полицейских находятся в больнице после нападения на них с ножом в городе Инверклайд.
Ранее мы писали, что нападение произошло во втором округе недалеко от Парижской оперы.Неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих в районе, где располагается много баров и ресторанов. В результате нападения один человек получил смертельные ранения и скончался. Еще четверо человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Полиция застрелила злоумышленника.
Не так давно в китайском городе Цзиань в восточной провинции Цзянси вооруженный ножом мужчина напал на толпу. Нападавшего уже задержали полицейские и ставшие свидетелями инцидента горожане. 11 пострадавших отправили в больницу.
А в городе Чунцин на юго-западе Китая вооруженная кухонным ножом женщина напала на воспитанников детского сада, 14 детей пострадали.
Ранее три человека получили колотые раны и были госпитализированы в результате нападения на медицинский центр на востоке Лондона.
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