В Мексике нацгвардецы начали патрулировать границу после угроз США

Мексика обязалась принять меры, чтобы пресечь нелегальную иммиграцию в США

Подразделения Национальной гвардии Мексики прибыли в штат Чьяпас на юге страны и приступили к патрулированию границы с Гватемалой. Об этом сообщила газета Milenio

Пока неизвестно, о каком количестве бойцов идет речь. Они не привлекаются к проверке документов или задержанию нелегальных мигрантов. Ожидается, что развертывание подразделений Нацгвардии в районе южной границы будет завершено к 18 июня.

Трамп 30 мая объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе. Спустя день он заявил, что такой шаг позволит пресечь не только нелегальную миграцию, но и контрабанду наркотиков из латиноамериканской страны. Эбрард отметил, что его страна не несет ответственность за поток мигрантов из Центральной Америки и других стран, равно как и за рост потребления наркотиков в США.

Ранее Трам заявил, что американские предприятия покинут Мексику, если она не остановит миграцию в США.

Переговоры, нацеленные на урегулирование ситуации с пошлинами, начались в Вашингтоне 5 июня. В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на 346,6 млрд долларов.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа стремящихся попасть в США мигрантов из стран Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тысячах человек только за первый квартал.

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