Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В метро Бостона с рельсов сошел вагон: десять человек оказались в больнице

9 июня, 03:10

Спасатели на носилках вынесли из туннеля множество пострадавших

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Pixabay

В американском штате Массачусетс после схождения с рельсов вагона метро в Бостоне пострадали десять человек. Об этом сообщили в пожарной службе города.

Как стало известно, инцидент произошел около 10:55 по времени Восточного побережья США (17:55 по Киеву) на перегоне между станциями Фенуэй и Кенмор.

"Пожарной службе пришлось выносить на носилках многих людей из туннеля. Десять человек были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Бостона", — заявили спасатели.

Медики эти данные подтвердили, добавив, что пострадавшие получили различные травмы, не представляющие угрозы для жизни.

Напомним, ранее с рельсов сошел поезд метро в японском городе Иокогама. В поезде находились около 120 человек. В результате инцидента никто из них не пострадал, а движение на ветке, которая проходит через центр города, было временно приостановлено.

ЧП произошло из-за неубранного стрелочного механизма, который используется для перевода технического поезда, проводящего ночные инспекции, с основных рельсов на вспомогательные.

Также мы писали о том, что ранее в Японии появилась жд-станция без входа и выхода. Остановка с навесом расположена над рекой Нишики в самом живописном ее месте, окруженном поросшими густым лесом горами. Пассажиры выходят на этой станции только для того, чтобы полюбоваться пейзажами.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег авария, США, метро, Бостон

Вы сейчас просматриваете новость " В метро Бостона с рельсов сошел вагон: десять человек оказались в больнице". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На станции метро "Крещатик" в Киеве парня ударили ножом: видео

Вчера, 07:24

Медики оказали пострадавшему первую помощь и увезли в больницу

"Туалетам в метро быть": в Украине вводят новые строительные нормы

3 июня, 17:07

Чиновник объяснил, где будут размещаться общественные уборные в метрополитене

Когда наступает биологическая старость человека?

Алиса Шмидт: как выглядит самая обворожительная спортсменка мира?

Громкое поражение Джошуа обернулось для него неожиданностью

Зеленский ответил на петицию о том, когда уйдет в отставку

Порошенко, Гройсман, Парубий: суд взялся за дело о запрете выезда

Зеленский поблагодарил депутатов за плохую работу

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Лучшая песня в истории человечества: опубликован рейтинг

"Герою парковки" в Киеве оставили резиновый сюрприз

Когда же на Донбассе закончится война: Даты и варианты

Кем оказалась жена Зеленского: все удивлены

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

6 июня, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

Опыт Сингапура: может ли Украина воспользоваться рецептом "экономического чуда"

Вчера, 07:51

В начале независимости Сингапур находился, пожалуй, в худшем положении, чем сейчас Украина

Жарко, мокро, громко: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:26

В понедельник, 10 июня лить и грохотать будет только в западных и в некоторых северных областях

Доходы украинцев запрограммировали на три года вперед: что нас ждет

7 июня, 07:51

Бюджетная декларация основана на весьма осторожных прогнозах Минфина

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

6 июня, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

Ушел из жизни российский актер Александр Кузнецов

Самый полезный овощ для людей старше 40 лет

Как стирать обувь в стиральной машине
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь