В метро Бостона с рельсов сошел вагон: десять человек оказались в больнице

Спасатели на носилках вынесли из туннеля множество пострадавших

Иллюстрация. Фото: Pixabay

В американском штате Массачусетс после схождения с рельсов вагона метро в Бостоне пострадали десять человек. Об этом сообщили в пожарной службе города.

Как стало известно, инцидент произошел около 10:55 по времени Восточного побережья США (17:55 по Киеву) на перегоне между станциями Фенуэй и Кенмор.

"Пожарной службе пришлось выносить на носилках многих людей из туннеля. Десять человек были доставлены в отделение скорой медицинской помощи Бостона", — заявили спасатели.

Медики эти данные подтвердили, добавив, что пострадавшие получили различные травмы, не представляющие угрозы для жизни.

Напомним, ранее с рельсов сошел поезд метро в японском городе Иокогама. В поезде находились около 120 человек. В результате инцидента никто из них не пострадал, а движение на ветке, которая проходит через центр города, было временно приостановлено.

ЧП произошло из-за неубранного стрелочного механизма, который используется для перевода технического поезда, проводящего ночные инспекции, с основных рельсов на вспомогательные.

Также мы писали о том, что ранее в Японии появилась жд-станция без входа и выхода. Остановка с навесом расположена над рекой Нишики в самом живописном ее месте, окруженном поросшими густым лесом горами. Пассажиры выходят на этой станции только для того, чтобы полюбоваться пейзажами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В метро Бостона с рельсов сошел вагон: десять человек оказались в больнице". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"