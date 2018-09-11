В Международном уголовном суде не боятся санкций США

Угрозы советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона наложить санкции на Международный уголовный суд совершенно не беспокоят это учреждение, сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда.

В МУСе утверждают, что их организация является независимой и беспристрастной и что ее поддерживают 123 страны мира.

"МУС как суд верховенства права продолжит неустанно выполнять свою работу в соответствии с этими принципами и ключевой идеей верховенства права", – гласит опубликованное 11 сентября заявление международного учреждения.

Гнев Болтона вызвало прошлогоднее заявление прокурора МУСа Фату Бенсуда, которая обвинила обе стороны войны в Афганистане в военных преступлениях и преступлениях против человечности, и призвала провести расследование в том числе и в отношении американских военнослужащих и ВРУ.

Напомним, что советник Трампа назвал такое требование "совершенно необоснованным и незаконным" и пригрозил санкциями.

Также мы сообщали о том, что в прошлом году Украина подала в Международный уголовный суд доказательства причастности России к военным преступлениям и в частности к Иловайской трагедии.

И после этого прокуратура МУС установила факты военного противостояния между украинскими военными и Вооруженными силами России.