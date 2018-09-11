В Международном уголовном суде не боятся санкций США

Сегодня, 13:11

Угрозы советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона не беспокоят МУС 

Фото: Flickr
Фото: Flickr

Угрозы советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона наложить санкции на Международный уголовный суд совершенно не беспокоят это учреждение, сообщает Reuters со ссылкой на заявление суда.

В МУСе утверждают, что их организация является независимой и беспристрастной и что ее поддерживают 123 страны мира.

"МУС как суд верховенства права продолжит неустанно выполнять свою работу в соответствии с этими принципами и ключевой идеей верховенства права", – гласит опубликованное 11 сентября заявление международного учреждения.

Гнев Болтона вызвало прошлогоднее заявление прокурора МУСа Фату Бенсуда, которая обвинила обе стороны войны в Афганистане в военных преступлениях и преступлениях против человечности, и призвала провести расследование в том числе и в отношении американских военнослужащих и ВРУ.

Напомним, что советник Трампа назвал такое требование "совершенно необоснованным и незаконным" и пригрозил санкциями.

Также мы сообщали о том, что в прошлом году Украина подала в Международный уголовный суд доказательства причастности России к военным преступлениям и в частности к Иловайской трагедии.

И после этого прокуратура МУС установила факты военного противостояния между украинскими военными и Вооруженными силами России.
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