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В Microsoft призвали сотрудников 1 апреля отказаться от шуток и розыгрышей

Сегодня, 11:54

В Microsoft призвали сотрудников не устраивать первоапрельских розыгрышей

Иллюстрация
Иллюстрация.
В Microsoft призвали сотрудников 1 апреля отказаться от шуток и розыгрышей //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f39/55d/5c9f3955da41b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f39/55d/5c9f3955da41b.jpg США В Microsoft призвали сотрудников не устраивать первоапрельских розыгрышей

Сотрудникам Microsoft дирекция компании запретила участие в первоапрельских розыгрышах и публичных шутках.

Соответствующее распоряжение отдан директор по маркетингу Крис Капосел, разославший работникам записку, в которой заверил он ценит желание выделиться, но считает, что шутки 1 апреля могут принести больше вреда, чем пользы, сообщает The Verge.

По мнению специалистов, этим распоряжением дирекция Microsoft решила обезопасить себя от скандалов из-за шуток от лица компании.

Стоит отметить, что ранее были примеры, когда репутация корпораций страдала из-за первоапрельских розыгрышей. Так, в 2016 году Google добавила миньонов в чаты Gmail, а в 2015 году Microsoft выпустила эмулятор MS-DOS для Windows Phone. Эти истории заканчивались массовыми жалобами пользователей.

Напомним, ранее "Сегодня" собрали необычные шутки, которые 1 апреля могут пригодиться желающим разыграть своих близких, коллег и друзей. 

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Тег скандал, розыгрыш, microsoft, 1 апреля

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