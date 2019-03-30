В Microsoft призвали сотрудников 1 апреля отказаться от шуток и розыгрышей
В Microsoft призвали сотрудников не устраивать первоапрельских розыгрышей
Сотрудникам Microsoft дирекция компании запретила участие в первоапрельских розыгрышах и публичных шутках.
Соответствующее распоряжение отдан директор по маркетингу Крис Капосел, разославший работникам записку, в которой заверил он ценит желание выделиться, но считает, что шутки 1 апреля могут принести больше вреда, чем пользы, сообщает The Verge.
По мнению специалистов, этим распоряжением дирекция Microsoft решила обезопасить себя от скандалов из-за шуток от лица компании.
Стоит отметить, что ранее были примеры, когда репутация корпораций страдала из-за первоапрельских розыгрышей. Так, в 2016 году Google добавила миньонов в чаты Gmail, а в 2015 году Microsoft выпустила эмулятор MS-DOS для Windows Phone. Эти истории заканчивались массовыми жалобами пользователей.
Напомним, ранее "Сегодня" собрали необычные шутки, которые 1 апреля могут пригодиться желающим разыграть своих близких, коллег и друзей.
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