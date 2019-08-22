В Минобороны США связали ЧП под Архангельском с попытками России расширить ядерный арсенал

Очевидно, что они пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы действовать против США - Эспер

Исполняющий обязанности главы Минобороны США Марк Эспер / Фото: AFP

Министр обороны США Марк Эспер считает, что чрезвычайное происшествие в Архангельской области 8 августа связано с попытками России разработать новые ядерные вооружения. Об этом заявил глава Пентагона в эфире телеканала Fox News Channel.

Отвечая на вопрос о том, какую же именно информацию, о которой ранее упоминал президент Дональд Трамп, США получили в свете инцидента, Эспер сказал: "Очевидно, что они пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал, чтобы действовать против США". Ранее Трамп в своем Twitter написал, что "США многое поняли после взрыва ракеты в России".

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Напомним, 8 августа на полигоне вблизи населенного пункта Ненокса в Архангельской области РФ произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

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Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий. В результате аварии погибли пять ученых.

Кроме того, в Российском федеральном ядерном центре подтвердили информацию о кратковременном радиоактивном скачке в городе Северодвинск, который расположен в 30 километрах от места катастрофы.

Президент США Дональд Трамп в Twitter сообщил, что в Архангельской области взорвалась крылатая ракета "Буревестник", которую НАТО называет Skyfall.

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