В мире число зараженных коронавирусом перевалило за 4,5 млн человек

306 051 человек умер от последствий вызываемого коронавирусом заболевания

Число случаев заражения коронавирусом во всем превысило 4,5 млн. Об этом свидетельствуют подсчеты американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей.

Сейчас в мире зарегистрировано 4 516 360 случаев инфицирования коронавирусом, 306 051 пациент умер от последствий вызываемого им заболевания.

Больше всего случаев инфицирования — 1 432 045 — выявлено в США. Далее по числу заражений следуют Россия (262 843), Великобритания (238 003) и Испания (230 183).

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Наибольшее число смертей от вируса также приходится на США (почти 86,9 тыс.), затем следуют Великобритания (34 тыс.), Италия (31,6 тыс.) и Франция (27,5 тыс.).

Напомним, что вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

Добавим, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус нужно было остановить еще в Китае.

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