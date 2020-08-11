В мире количество зараженных коронавирусом перевалило за 20 млн

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило во вторник 20 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

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По данным организации, число инфицированных сейчас составляет 20 001 019, умерли 733 103 человека, выздоровели 12 209 074. Больше всего случаев заражения (5 079 941) зафиксировано в США. Далее следуют Бразилия (3 035 422) и Индия (2 215 074).

Как известно, за последние сутки, 9 августа, в Украине зафиксировали 1008 новых зараженных. Всего с начала эпидемии инфекцию диагностировали у 81 957 человек.

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А Черновицкую область, где второй день подряд фиксируют более сотни новых заражений, накрывает вторая волна коронавируса. Ситуация с распространением COVID-19 приобретает новые обороты. Повышение заболеваемости фиксируют во всех районах области, а в Кицманском районе зарегистрирована вспышка коронавируса.

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