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В мире начались неполадки в App Store

18 июля, 06:02

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Японии, Великобритании, Нидерландах и Германии

Фото: pexels.com

Неполадки в работе онлайн-магазина App Store наблюдаются в четверг в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего на неполадки жалуются пользователи в США, Японии, Великобритании, Нидерландах и Германии. С проблемами также столкнулись во Франции, Австралии, Бразилии, Индии, России.

Большинство пользователей (около 75%) жалуются на проблемы с подключением к серверу, порядка 19% указывают на невозможность зайти в свою учетную запись, а у 5% не работает веб-сайт.

Напомним, 13 марта 2019 года, в работе социальных сетей Facebook и Instagram произошел сбой, который почувствовали пользователи в разных странах.

Ранее сообщалось, что социальные сети Instagram и Snapchat решили отказаться от интеграции с сервисом gif-анимации Giphy спустя чуть больше месяца после запуска. Причиной стал расистский скандал.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал про новую функцию в Instagram. В конце января текущего года в stories появилась GIF-анимация. Тогда отмечалось, что такие стикеры появятся в соответствующем меню во вкладке GIF. Пользователь сможет воспользоваться поиском и найти тот стикер, который наиболее точно подходит к его "истории".

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Тег сбой, App Store

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Источник:

ТАСС

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