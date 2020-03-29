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В мире вылечились более 140 тысяч человек с COVID-19: статистика 29 марта

29 марта, 11:21

Татьяна Очеретяна

США "лидируют" по количеству заболевших

По состоянию на 11:00 29 марта в мире насчитывалось 665 616 человек, инфицированных коронавирусом, из них скончались 30 857 человек, выздоровели 141 746 пациентов. Такие данные приводит карта американского Центра системных наук и инженерии (CSSE) при Университете Джонса Хопкинса.

На первом месте в мире по числу заболевших остаются Соединенные Штаты, где, по данным карты, зафиксировано 124 686 инфицированных и 2192 смертельных случая.

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В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает "лидировать" Италия. Так, в стране зарегистрировано 10 023 жертв инфекции и 92 472 больных.

В Испании зарегистрировано 73 235 случаев заболевания, (5982 погибших), Германии – 57 695 (433), Франции – 38 105 тыс. (2317), Великобритании – 17 312 (1021), Швейцарии – 14 076 (264).

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На территории материкового Китая за истекшие сутки зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, 44 – у людей, прибывших из-за рубежа, один – внутри страны (провинция Хэнань). Всего насчитывается 693 инфицированных, прибывших в Китай из-за границы.

Напомним, премьер-министр Франции Эдуар Филиппзаявил, что вторая часть продленного во Франции до 15 апреля карантина будет более трудной для населения, чем первая. Никогда еще режим всеобщего карантина во Франции не вводился, в мире же в изоляции находится половина населения планеты.

Также США и Евросоюз договорились о совместных действиях в борьбе с коронавирусом – усилят сотрудничество и увеличат гуманитарную помощь наиболее уязвимым странам.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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