В мире за неделю выздоровело полумиллиона заболевших коронавирусом

Доля уже вылечившихся от коронавируса в мире скоро может достичь 50 %, За последнюю неделю выздоровели примерно 500 тысяч человек, но это почти на 200 тыс. меньше, чем неделей ранее. Хотя при этом за неделю миллион человек в мире заразились коронавирусом.

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Больше всего выздоровевших в Германии (91,5%), Турции (85%), Иране (80%) и Италии (76%).

Смертность от коронавируса при этом снижается. На первом месте по числу умерших остаются США (более 114 тыс.), на вторую позицию на этой неделе переместилась Бразилия (около 48 тыс.), потеснив Великобританию (42 тыс.). В России, по последним данным, умерли 7,8 тыс. человек, но этот показатель, может измениться после окончательных подсчетов. Сейчас уровень смертности в стране остается одним из самых низких в мире — менее 1,4%.

Также изменились страны с наибольшим количеством зараженных коронавирусом. Первыми остаются США — более 2,1 млн инфицированных.

Ранее сообщалось, что ВОЗ заявила, что мир очутился в новой и опасной фазе коронавируса.

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