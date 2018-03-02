В мире зафиксировали самую мощную кибератаку

Сегодня, 13:20

Сервера сайта, на который было совершено нападение, "упали" на 10 минут

Фото: buhbiz.com.ua
Фото: buhbiz.com.ua

Разработчики веб-сервиса GitHub рассказали о мощнейшей DDoS-атаке на их ресурс.

Об этом сообщает Wired.

Владельцы сайта отметили, что неизвестные хакеры пытались  вывести сервис из строя, обрушив на него атаку мощностью 1,35 терабита в секунду. Как следствие – вес-сервера сервиса "упали" на 10 минут. Пользователи жаловались на недоступность ресурса. 

На обработку повреждения и восстановление потребовалось восемь минут. 

Эксперты утверждают, что на этот раз хакерам удалось провести самую крупную DDoS-атаку в истории.

"Мы никогда не сталкивались с атаками мощностью в 1,35 терабита в секунду", – рассказал вице-президент по безопасности компании Джош Шаул.

GitHub – крупнейший веб-сервис для хостинга IT-проектов и их совместной разработки. Создатели сайта называют GitHub "социальной сетью для разработчиков". Кроме размещения кода, участники могут общаться, комментировать правки друг друга, а также следить за новостями знакомых.

Напомним, Соединенные Штаты продолжают обвинять Россию во вмешательстве в свои внутренние дела посредством кибератак. По оценкам экспертов Белого дома, вредоносная киберактивность стоила экономике США в 2016 году от 57 млрд до 109 млрд долларов.

Ранее США обвинили российские вооруженные силы в том, что в 2017 году они разработали и запустили вирус NotPetya. В общей сложности вирус затронул 64 страны и нанес ущерб на миллиарды долларов.
США, хакер, ddos-атака, кибератака

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