В NASA показали, как черная дыра разрывает и поглощает звезду

Астрономы Национального аэрокосмического агентства США показали, как черная дыра разрывает и поглощает звезду. Ученые сделали визуализацию загадочного космического объекта.
Из-за экстремальной гравитации этот объект искривляет свет и внешний вид всего вокруг. Экстраординарное космическое событие удалось увидеть благодаря спутнику NASA, который исследует экзопланеты.
Звезда, которую затянуло в дыру, была за 375 миллионов световых лет от Солнечной системы, а по размерам была похожа на наше Солнце.
Ученые говорят, что такие супермассивные черные дыры есть в большинстве галактик, в частности, и в нашем Млечном пути.
Ранее мы сообщали о том, что космические телескопы NASA зафиксировали тройную систему из галактических активных ядер, готовящихся к гигантскому столкновению вселенского масштаба. В каждой из трех галактик находится по сверх-массивной черной дыре.
Кроме того, ученые обнаружили на комете странные прыгающие камни. Также недавно астрономы заметили, как межзвездный объект направился в сторону Солнечной системы.
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