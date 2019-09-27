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В NASA показали, как черная дыра разрывает и поглощает звезду

27 сентября, 22:52

Уникальное явление удалось увидеть благодаря спутнику, исследующему экзопланеты

Астрономы Национального аэрокосмического агентства США показали, как черная дыра разрывает и поглощает звезду. Ученые сделали визуализацию загадочного космического объекта.

Из-за экстремальной гравитации этот объект искривляет свет и внешний вид всего вокруг. Экстраординарное космическое событие удалось увидеть благодаря спутнику NASA, который исследует экзопланеты.

Звезда, которую затянуло в дыру, была за 375 миллионов световых лет от Солнечной системы, а по размерам была похожа на наше Солнце.

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Ученые говорят, что такие супермассивные черные дыры есть в большинстве галактик, в частности, и в нашем Млечном пути.

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Фото: Pixabay

Ранее мы сообщали о том, что космические телескопы NASA зафиксировали тройную систему из галактических активных ядер, готовящихся к гигантскому столкновению вселенского масштаба. В каждой из трех галактик находится по сверх-массивной черной дыре.

Кроме того, ученые обнаружили на комете странные прыгающие камни. Также недавно астрономы заметили, как межзвездный объект направился в сторону Солнечной системы.

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NASA Солнце звезда черная дыра астрономы

Источник: Сегодня

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