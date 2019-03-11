Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,31
29,59
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

В NASA рассказали, когда отправят астронавтов на Луну

Вчера, 23:33

Освоение спутника Земли начнется с небольших миссий с частными компаниями.

Фото: Pixabay
В NASA рассказали, когда отправят астронавтов на Луну //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6d1/7d4/5c86d17d48115.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6d1/7d4/5c86d17d48115.jpg США Освоение спутника Земли начнется с небольших миссий с частными компаниями.

Американское космическое агентство NASA хочет отправить космонавтов на Луну к 2028 году.

Об этом сообщается на сайте космического ведомства.


Будем использовать новые корабли и роботов

, – читаем на сайте американского агентства.

К 2028 году американские ученые планируют высадить на Луну людей для исследования всей территории спутника.

Для этого NASA хочет получить из американской казны уже в следующем году 21 млрд долларов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить расходы на освоение Луны. Главным приоритетом программы является создание окололунной станции Lunar Gateway. 

Ранее Трамп создал командование Космическими силами США.

Напомним, что распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня, заявив, что для США недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать.

Добавим, что ранее Китай посадил аппарат на обратной стороне Луны. Chang'e-4 стал первым космическим кораблем, совершившим мягкую посадку на невидимой с Земли стороне Луны. Зонд состоял из посадочного аппарата и лунохода. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, NASA, Луна, спутник

Вы сейчас просматриваете новость " В NASA рассказали, когда отправят астронавтов на Луну". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американский проект освоения Луны: в NASA раскрыли детали

15 февраля, 04:56

Проект будет включать в себя не только окололунную станцию Gateway, но целую инфраструктуру, связывающую Землю с ее естественным спутником

Показали растение на обратной стороне Луны

16 января, 07:31

Ученые показали интересное видео

Китайский зонд показал первую панораму обратной стороны Луны

12 января, 01:42

Панорамный снимок состоит из собранных вместе 80 фотографий

На обратной стороне Луны китайцы посадят картошку

11 января, 07:27

Китайские ученые решили провести на Луне эксперимент по созданию крохотной биосферы

Две стиляги: Ани Лорак восхитила новым снимком с дочерью

«Всегда рядом»: популярный певец признался в чувствах Ани Лорак

Без боли в спине: простые упражнения для здорового позвоночника

Лукашенко спрогнозировал, кто победит на выборах президента

Внебрачный сын Шварценеггера предстал в образе своего отца

Скандал на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске

Оля Полякова может поехать на «Евровидение»: громкое заявление

Как украинцы становятся "рабами" на заработках в Польше

Большие деньги: Назван точный размер зарплаты Коболева - СМИ

Известно имя лидера партии, который предлагал Тимошенко 5 млн
Загрузка...

Украинцы уже получают зарплаты, как до кризиса: у кого этой весной оклады вырастут еще больше

Вчера, 07:19

Купить можем уже столько же, как 5 лет назад, но многие этого не заметили 

Почему Лукашенко выступил против "русского мира"

10 марта, 07:51

Президент Беларуси накануне выборов зачищает политическую среду от российского вмешательства

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

9 марта, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

9 марта, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером

Данилко обвинили в хищении ребенка "на органы": певец о скандале