В NASA рассказали, когда отправят астронавтов на Луну

Освоение спутника Земли начнется с небольших миссий с частными компаниями.

Фото: Pixabay

В NASA рассказали, когда отправят астронавтов на Луну //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/6d1/7d4/5c86d17d48115.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/6d1/7d4/5c86d17d48115.jpg 2019-03-11T23:33:00+02:00 США Освоение спутника Земли начнется с небольших миссий с частными компаниями.

Американское космическое агентство NASA хочет отправить космонавтов на Луну к 2028 году.



Об этом сообщается на сайте космического ведомства.



Будем использовать новые корабли и роботов

, – читаем на сайте американского агентства.



К 2028 году американские ученые планируют высадить на Луну людей для исследования всей территории спутника.



Для этого NASA хочет получить из американской казны уже в следующем году 21 млрд долларов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить расходы на освоение Луны. Главным приоритетом программы является создание окололунной станции Lunar Gateway.

Ранее Трамп создал командование Космическими силами США.

Напомним, что распоряжение о создании Космических сил Трамп отдал 18 июня, заявив, что для США недостаточно просто сохранять свое присутствие в космосе, а необходимо там доминировать.

Добавим, что ранее Китай посадил аппарат на обратной стороне Луны. Chang'e-4 стал первым космическим кораблем, совершившим мягкую посадку на невидимой с Земли стороне Луны. Зонд состоял из посадочного аппарата и лунохода.

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