В NASA рассказали, когда планируют отправить астронавтов на Марс

Сначала космонавты будут оттачивать свои навыки на Луне

Фото: Pixabay

В NASA рассказали, когда планируют отправить астронавтов на Марс //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/72e/b21/5c872eb213a8c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/72e/b21/5c872eb213a8c.png 2019-03-12T06:13:27+02:00 США Сначала космонавты будут оттачивать свои навыки на Луне

Американское космическое агентство NASA хочет отправить астронавтов сначала на Луну, а потом на Марс. Об этом заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

"Мы будем использовать то, что узнаем на Луне, для последующего гигантского скачка – путешествия космонавтов на Марс", – заявил глава агентства.



Для реализации таких грандиозных проектов в американском космическом агентстве привлекать бизнес и международных партнеров.



Ожидается, что новая высадка на Луну ориентировочно состоится в 2028 году. А полеты людей на Марс могут реализоваться только через более 10 лет – после 2030.

Накануне директор NASA Джим Брайденстайн высказал мнение, что корпорации Boeing потребуется более короткий срок, чем компании SpaceX, на то, чтобы запустить новый космический корабль сначала без экипажа, а потом с экипажем к Международной космической станции.

Также в NASA раскрыли детали американского проекта освоения Луны.

Напомним, что президент США Дональд Трамп намерен увеличить расходы на освоение Луны. Главным приоритетом программы является создание окололунной станции Lunar Gateway.

Ранее Трамп создал командование Космическими силами США.

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