В НАТО осудили, что Россия подняла войска по тревоге

Россия давно не открывала своих учений для обязательного наблюдения

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.

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Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, Россия не открывала своих учений для обязательного наблюдения со времен холодной войны, в то время как союзники по НАТО делают это. К этому обязывает Венский документ ОБСЕ о военной прозрачности.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

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В ходе проверки военные якобы оценят способность Вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные террористические угрозы.

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Ранее мы писали, что эта ситуация означает для Украины – Москва продолжает угрожать Киеву военной агрессией.

Напомним, американский генерал Бен Ходжес не исключает возможное нападение России. Подробней – в сюжете:

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