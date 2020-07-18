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В НАТО осудили, что Россия подняла войска по тревоге

18 июля, 02:30

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Россия давно не открывала своих учений для обязательного наблюдения

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.

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Об этом она написала в Twitter.

По ее словам, Россия не открывала своих учений для обязательного наблюдения со времен холодной войны, в то время как союзники по НАТО делают это. К этому обязывает Венский документ ОБСЕ о военной прозрачности.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

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В ходе проверки военные якобы оценят способность Вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные террористические угрозы.

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Ранее мы писали, что эта ситуация означает для Украины – Москва продолжает угрожать Киеву военной агрессией.

Напомним, американский генерал Бен Ходжес не исключает возможное нападение России. Подробней – в сюжете:

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Россия война НАТО войска тревога

Источник: Интерфакс

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