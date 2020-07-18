В НАТО осудили, что Россия подняла войска по тревоге

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что Россия не соблюдает условий прозрачности, проводя внезапную проверку боеготовности войск.
Об этом она написала в Twitter.
По ее словам, Россия не открывала своих учений для обязательного наблюдения со времен холодной войны, в то время как союзники по НАТО делают это. К этому обязывает Венский документ ОБСЕ о военной прозрачности.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России началась внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.
В ходе проверки военные якобы оценят способность Вооруженных сил обеспечить безопасность на юго-западе России, где сохраняются серьезные террористические угрозы.
Ранее мы писали, что эта ситуация означает для Украины – Москва продолжает угрожать Киеву военной агрессией.
Напомним, американский генерал Бен Ходжес не исключает возможное нападение России. Подробней – в сюжете:
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