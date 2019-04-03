В НАТО сделали заявление по приостановке ДРСМД и гонке вооружений

НАТО способно обеспечить силы сдерживания и обороны без гонки вооружений

Фото: Getty Images

В НАТО сделали заявление по приостановке ДРСМД и гонке вооружений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5fb/fd7/5c75fbfd78bd7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5fb/fd7/5c75fbfd78bd7.jpg 2019-04-03T17:37:00+03:00 США НАТО способно обеспечить силы сдерживания и обороны без гонки вооружений

НАТО не намерено вступать в гонку вооружений из-за ситуации вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявила в среду заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Роуз Гетемюллер.

"Мы, в конечном счете, не собираемся вступать в гонку вооружений, и это ключевой момент", - заявила она, выступая на Атлантическом совете.

Она подчеркнула, что НАТО способно обеспечить силы сдерживания и обороны без гонки вооружений.

Говоря о дальнейших действиях альянса, она уточнила, что НАТО вновь, как во времена "холодной войны", будет придерживаться подхода из двух составляющих – укрепления обороны и диалога с Россией.

При этом она заверила, что союзники США по НАТО смогли "независимо" проверить утверждения Вашингтона о нарушении Москвой ДРСМД и согласиться с выводами американской стороны.

"Это не то, что США говорят: "Вот так оно будет", и все их союзники говорят – да", - заявила Гетемюллер.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США.

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом", – сказал он.

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