В штате Кентукки произошел взрыв на газопроводе - пламя сожгло шесть домов и участок железной дороги

В США вспыхнул огромный огненный столб 2019-08-02T19:56:00+03:00 США В штате Кентукки произошел взрыв на газопроводе - пламя сожгло шесть домов и участок железной дороги

В американским штате Кентукки, где в прошлом месяце сгорел склад алкогольной компании Jim Beam, произошел мощный взрыв на газопроводе, в результате чего над округом Линкольн в небо поднялся огненный шар. По словам спасателей, высота пламени была до 90 метров высотой.

Взрыв спровоцировал пожар, в результате которого сгорели шесть домов. Кроме того, огонь уничтожил и участок местной железной дороги.

Из-за аварии один человек погиб и еще пятеро оказались в больницах. Семь десятков человек спасатели успели эвакуировать.

Полиция выясняет причины взрыва и разыскивает пропавших.

"Следующий этап нашей работы – найти людей, которые исчезли. В настоящее время мы не знаем о местонахождении семи человек. Мы даже привлекли соцсети, чтобы попробовать связаться с пропавшими", – говорит руководитель службы чрезвычайных ситуаций округа Линкольн Донн Гилли.

Напомним, ранее в Пермском крае России загорелся магистральный газопровод СРТО – Урал. С начала 2019 года данная авария стала уже шестой на магистральных объектах "Газпрома".

Мы также писали, что в начале прошлого месяца на нефтепроводе в мексиканском штате Гуанахуато произошел взрыв, в результате которого три человека были ранены.

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