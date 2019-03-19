В Небраске введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупнейшего наводнения
Из-за наводнения появились очереди в продуктовых магазинах, поставки в которые были прерваны
Режим чрезвычайной ситуации в связи с крупнейшим наводнением введен в 74 городах и 65 округах американского штата Небраска. Об этом сообщило Twitter управление по чрезвычайным ситуациям данного штата.
Губернатор штата Пит Рикетт назвал наводнение историческим по своему масштабу: "Небраска переживает на себе историческое наводнение и экстремальные погодные условия, которые зарегистрированы почти в каждом районе штата".
Из-за наводнения вышли из берегов реки, разрушились автодороги, появились очереди в продуктовых магазинах, поставки в которые были прерваны из-за половодья. Спасатели работают круглосуточно, чтобы обеспечить помощь пострадавшим. Режим ЧС также действует в ряде районов штатов Висконсин, Канзас и Айова.
Тем временем, в Зимбабве наводнение унесло жизни более 30 человек.
Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Афганистане погибли 59 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали около 150 афганцев.
Мы также писали об ударе стихии в Чили – жертвами мощных ливней стали меньшей мере шесть человек.
Кроме того, как уже сообщалось, на север американского штата Калифорния тоже пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации.
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