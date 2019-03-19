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В Небраске введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупнейшего наводнения

Сегодня, 04:58

Из-за наводнения появились очереди в продуктовых магазинах, поставки в которые были прерваны

Фото: AFP
В Небраске введен режим чрезвычайной ситуации из-за крупнейшего наводнения //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/05a/803/5c905a8039021.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/05a/803/5c905a8039021.jpg США Из-за наводнения появились очереди в продуктовых магазинах, поставки в которые были прерваны

Режим чрезвычайной ситуации в связи с крупнейшим наводнением введен в 74 городах и 65 округах американского штата Небраска. Об этом сообщило Twitter управление по чрезвычайным ситуациям данного штата.

Губернатор штата Пит Рикетт назвал наводнение историческим по своему масштабу: "Небраска переживает на себе историческое наводнение и экстремальные погодные условия, которые зарегистрированы почти в каждом районе штата".

Из-за наводнения вышли из берегов реки, разрушились автодороги, появились очереди в продуктовых магазинах, поставки в которые были прерваны из-за половодья. Спасатели работают круглосуточно, чтобы обеспечить помощь пострадавшим. Режим ЧС также действует в ряде районов штатов Висконсин, Канзас и Айова.

Тем временем, в Зимбабве наводнение унесло жизни более 30 человек.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения в Афганистане погибли 59 человек. Всего от стихийного бедствия пострадали около 150 афганцев.

Мы также писали об ударе стихии в Чили – жертвами мощных ливней стали меньшей мере шесть человек.

Кроме того, как уже сообщалось, на север американского штата Калифорния тоже пришло наводнение, из-за которого два города оказались буквально отрезаны от цивилизации.

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Тег США, потоп, наводнение, америка, небраска

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Источник:

ТАСС

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