В ночном клубе США произошла стрельба: пострадали как минимум 12 человек (видео)

На данный момент неизвестно, есть ли жертвы, так как на месте еще работают правоохранители

В США по меньшей мере 12 человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в ночном клубе Lavish Lounge в Гринвилле, штат Южная Каролина.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные департамента шерифа Гринвилля.

Стрельба в заведении произошла в ночь на 5 июля, около 1:51 по местному времени.

На данный момент неизвестно, есть ли жертвы, так как на месте еще работают правоохранители.

Фото: @wyffnews4

О причинах ЧП пока что тоже не сообщается.

Кроме того, в Сеть попало видео первых минут стрельбы, снятое очевидцем.

Напомним, ранее в американской Калифорнии мужчина на белом автомобиле врезался в здание распределительного центра Walmart, в котором на тот момент находились около двух сотен человек. После ДТП злоумышленник открыл по прохожим огонь из полуавтоматической винтовки. На место атаки прибыли полицейские, и спустя 15 минут после инцидента злоумышленник получил огнестрельное ранение в грудь, от чего скончался.

Кроме того, в прошлом году на стоянке супермаркета сети Walmart в штате Оклахома произошел массовый расстрел, жертвами которого стали три человека.

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