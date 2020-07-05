Українська
$ 27,18
30,66
  1. СЕГОДНЯ
  2. Мировые новости
  3. США

В ночном клубе США произошла стрельба: пострадали как минимум 12 человек (видео)

5 июля, 12:51

Наталья Руда Наталья Руда

На данный момент неизвестно, есть ли жертвы, так как на месте еще работают правоохранители

В США по меньшей мере 12 человек пострадали в результате стрельбы, которая произошла в ночном клубе Lavish Lounge в Гринвилле, штат Южная Каролина.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на данные департамента шерифа Гринвилля.

Стрельба в заведении произошла в ночь на 5 июля, около 1:51 по местному времени.

На данный момент неизвестно, есть ли жертвы, так как на месте еще работают правоохранители.

Фото: @wyffnews4

Фото: @wyffnews4

О причинах ЧП пока что тоже не сообщается.

Кроме того, в Сеть попало видео первых минут стрельбы, снятое очевидцем.

Напомним, ранее в американской Калифорнии мужчина на белом автомобиле врезался в здание распределительного центра Walmart, в котором на тот момент находились около двух сотен человек. После ДТП злоумышленник открыл по прохожим огонь из полуавтоматической винтовки. На место атаки прибыли полицейские, и спустя 15 минут после инцидента злоумышленник получил огнестрельное ранение в грудь, от чего скончался.

Кроме того, в прошлом году на стоянке супермаркета сети Walmart в штате Оклахома произошел массовый расстрел, жертвами которого стали три человека.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
США стрельба ночной клуб

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из Крыма
В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из КрымаПолитика
Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фото
Мужчина провалился под землю в 177-летнем доме и не поверил своим глазам: фотоFun
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТО
В МИД рассказали, когда на территории Украины могут появиться базы НАТОУкраина
Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фото
Женщина нашла драгоценный камень во время прогулки с внучками: фотоFun
"Никто не знает, что в голове у Путина": интервью с экс-послом США Уильямом ТейлоромПолитика
В США озвучили стоимость лекарства от коронавируса
В США озвучили стоимость лекарства от коронавирусаСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять