В Нью-Мексико прошли испытания многоразового космического корабля Starliner: видео

В пустыне штата Нью-Мексико протестовали капсулу многоразового космического корабля Starliner. Аппарат, на котором в случае нештатной ситуации должны спасаться космонавты, запустили на полтора километра в воздух, а затем вернули на землю. Вместо экипажа – посадили манекен. И хотя открылись только два из трех главных парашютов – компания производитель уверяет – с астронавтами все будет хорошо. Starliner будет доставлять людей и грузы к космическим станциям на земной орбите. Планируется, что 17 декабря он повезет на Международную космическую станцию четырех астронавтов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что NASA начала подготовку к первой межзвездной миссии. В конце 2021 года Брандт и его коллеги представят подробный план по ее разработке следующие 10 лет. Основная идея первой межзвездной миссии – запустить космический корабль весом менее 770 килограмм на громадной ракете, которая позволит аппарату развить достаточную скорость, чтобы покинуть Солнечную систему и выйти за ее пределы.

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А еще недавно NASA представило новые скафандры для высадки на Луну. Первый костюм тестировала астронавт Кейт Рубинс. Он предназначен для высадки на Луну. А второй – для использования на борту корабля Orion во время его запуска и возвращения на Землю.

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