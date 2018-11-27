В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу пешеходов

Сегодня, 04:08

По данным источников телеканала в полиции, наезд мог быть совершен преднамеренно

фото: соцсети
фото: соцсети

Один человек погиб, шестеро пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел вечером 26 ноября в квартале Чайнатаун на Манхэттене.

По данным источников телеканала в полиции, наезд мог быть совершен преднамеренно, однако версия террористической атаки не рассматривается.

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Как сообщалось, в румынском городе Брэила мужчина на автомобиле врезался в дверь торгового центра. В результате происшествия пострадали семеро человек, в том числе двое детей 11 и 13 лет. 

Ранее в США гонщик врезался в толпу зрителейПострадало, по данным полиции, 11 человек. Шестеро травмированных были госпитализированы специальным транспортом, еще пятеро приехали в медучреждение собственным транспортом.

А на рок-фестивале PinkPop в городе Ланграафе в Нидерландах микроавтобус врезался в толпу пешеходов.
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