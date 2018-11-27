В Нью-Йорке автомобиль въехал в толпу пешеходов

По данным источников телеканала в полиции, наезд мог быть совершен преднамеренно

Один человек погиб, шестеро пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке, сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел вечером 26 ноября в квартале Чайнатаун на Манхэттене.

По данным источников телеканала в полиции, наезд мог быть совершен преднамеренно, однако версия террористической атаки не рассматривается.

Breaking: One dead and multiple injured after a van crashed into pedestrians in the Lower Manhattan area of New York City. The driver stayed on the scene and criminality is not suspected. pic.twitter.com/EbneISxVSi — PM Breaking News (@PMBreakingNews) 27 ноября 2018 г.

Как сообщалось, в румынском городе Брэила мужчина на автомобиле врезался в дверь торгового центра. В результате происшествия пострадали семеро человек, в том числе двое детей 11 и 13 лет.

Ранее в США гонщик врезался в толпу зрителей. Пострадало, по данным полиции, 11 человек. Шестеро травмированных были госпитализированы специальным транспортом, еще пятеро приехали в медучреждение собственным транспортом.

А на рок-фестивале PinkPop в городе Ланграафе в Нидерландах микроавтобус врезался в толпу пешеходов.