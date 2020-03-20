В Нью-Йорке через пару недели кончатся средства для борьбы с коронавирусом

Больницы города, в частности, нуждаются к началу апреля более чем в 50 млн защитных масок

Больницы Нью-Йорка в течение двух или трех недель полностью исчерпают запасы наиболее важных средств для защиты от заражения новым коронавирусом и для оказания помощи инфицированным. Об этом заявил мэр крупнейшего мегаполиса США Билл де Блазио.

"В Нью-Йорке через две или три недели кончатся средства, которые нам больше всего нужны в больницах, — сказал он. — Эти средства могут быть доставлены в срок только путем полной мобилизации Вооруженных сил США". "Через две или три недели нам нужно получить очень значительное пополнение", — добавил де Блазио. По его словам, в ином случае жители мегаполиса "окажутся в гораздо большей опасности".

Мэр Нью-Йорка сообщил, что больницы города, в частности, нуждаются к началу апреля более чем в 50 млн защитных масок, 25 млн комплектов спецодежды для медиков, а также 15 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких. По словам де Блазио, в городе по-прежнему не хватает средств для проведения тестов на заражение коронавирусом.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, число случаев заражения коронавирусом в США превышает 13,6 тыс., умерли по меньшей мере 200 человек. В штате Нью-Йорк, на территории которого находится одноименный мегаполис, зафиксированы более 5,3 тыс. случаев заражения и 34 летальных исхода.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке число случаев заражения новой пневмонией выросло за день в два раза.

Также в Нью-Йорке не исключают преобразования гостиниц в больницы из-за коронавируса.

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