В Нью-Йорке экстренно сел cамолет с Хиллари Клинтон

В США произошла поломка с бортом бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая ранее отказалась участвовать в президентских выборах в США в 2020 году .
Как сообщает CNN, днем 17 ноября пассажирскому самолету American Airlines, на котором Клинтон летела из Нью-Йорка в Вашингтон, пришлось вернуться в аэропорт вылета и совершить экстренную посадку из-за технической неисправности.
По словам пилотов, после взлета лайнер начало трясти, а сотрудники утверждают, что после приземления из воздушного судна шел дым. К тому же, около самолета обнаружили металлический обломок.
Позже пассажиры смогли улететь в Вашингтон на другом рейсе.
Представитель Клинтона отказался как-либо комментировать случившееся.
Напомним, в прошлом году похожий инцидент случился с бортом, на котором находилась первая леди США Мелания Трамп - самолет был вынужден вернуться на объединенную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд из-за "технической проблемы", которая привела к задымлению в салоне.
Также в этом году стало известно о жутком происшествии, которое случилось с герцогами Кембриджскими Кейт Миддлтон и принцем Уильямом во время их официального пребывания в Пакистане – самолет королевской четы попал в шторм и едва не разбился.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк