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В Нью-Йорке экстренно сел cамолет с Хиллари Клинтон

18 ноября, 11:37

Пассажирский самолет American Airlines, на борту которого находилась экс-госсекретарь, оказался неисправен

Хиллари Клинтон. Фото: Julio Cortez/REUTERS

Хиллари Клинтон. Фото: Julio Cortez/REUTERS

В США произошла поломка с бортом бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, которая ранее отказалась участвовать в президентских выборах в США в 2020 году .

Как сообщает CNN, днем 17 ноября пассажирскому самолету American Airlines, на котором Клинтон летела из Нью-Йорка в Вашингтон, пришлось вернуться в аэропорт вылета и совершить экстренную посадку из-за технической неисправности.

По словам пилотов, после взлета лайнер начало трясти, а сотрудники утверждают, что после приземления из воздушного судна шел дым. К тому же, около самолета обнаружили металлический обломок.

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Позже пассажиры смогли улететь в Вашингтон на другом рейсе.

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Игорь Гиркин ("Стрелков"). Фото: соцсети

Представитель Клинтона отказался как-либо комментировать случившееся.

Напомним, в прошлом году похожий инцидент случился с бортом, на котором находилась первая леди США Мелания Трамп - самолет был вынужден вернуться на объединенную базу "Эндрюс" в штате Мэриленд из-за "технической проблемы", которая привела к задымлению в салоне.

Также в этом году стало известно о жутком происшествии, которое случилось с герцогами Кембриджскими Кейт Миддлтон и принцем Уильямом во время их официального пребывания в Пакистане – самолет королевской четы попал в шторм и едва не разбился.

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