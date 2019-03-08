В Нью-Йорке хотят за счет налога на роскошь модернизировать систему транспорта

Плата за въезде на Манхэттен может принести в казну 15 млрд долларов

Фото: Pixabay

В Нью-Йорке хотят за счет налога на роскошь модернизировать систему транспорта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/1b7/94b/5c81b794be4d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/1b7/94b/5c81b794be4d6.jpg 2019-03-08T03:30:00+02:00 США Плата за въезде на Манхэттен может принести в казну 15 млрд долларов

Власти американского штата Нью-Йорк планируют ввести налог для нерезидентов-владельцев роскошных объектов недвижимости, чтобы изыскать дополнительно 9 млрд долларов на финансирование модернизации транспортной системы города Нью-Йорк. Об этом сообщило в четверг агентство Блумберг со ссылкой на директора бюджетного управления штата Роберта Маджика.

По его расчетам, плата за въезде на Манхэттен, которую намечено ввести не ранее декабря 2020 года, может принести в казну 15 млрд долларов, налог на продажи в интернете — еще 5 млрд долларов, легализация марихуаны в терапевтических целях — 2 млрд долларов, а налог на роскошь для владельцев дорогой собственности, не проживающих на постоянной основе в Нью-Йорке, — еще 9 млрд долларов.

"Но даже это не предотвратит нехватку средств в бюджете Транспортного управления Нью-Йорка, сверстанном в размере 40 млрд долларов", — констатировал глава бюджетного управления штата.

Власти Нью-Йорка и одноименного штата в феврале опубликовали план из 10 пунктов, нацеленных на совершенствование транспортной системы мегаполиса. План, в частности, предусматривает централизацию деятельности транспортного управления и еще пяти организаций, отвечающих за железнодорожное, автобусное и подземное сообщение в мегаполисе.

Власти Нью-Йорка рассчитывают на то, что поступления от платного въезда станут источником увеличения доходной части бюджетов города и штата. Властям города это позволит выделять больше средств на удовлетворение потребностей транспортного управления в новых элементах системы сигнализации, новых железнодорожных вагонах и вагонах метро, в новых автобусах и ремонте транспортного парка.

Напомним, Киеврада утвердила новые ставки туристического сбора. "Сегодня" узнала, сколько придется заплатить гостям столицы и что это даст городу.

Напомним, в Киевраде уверены, что каждый турист сможет сам рассчитать свои расходы.

"Сегодня мы напрямую привязали туристический сбор к минимальной заработной плате. Законодательством предусмотрено, что городские власти могут установить налог на уровне до 5% для иностранцев и 0,5% – внутренних туристов. Однако, чтобы не было большой дифференциации, мы приняли следующие ставки: 1% – для иностранцев и 0,4% – для украинцев", – заявил депутат Андрей Странников.

Ранее мы сообщали, что Киев начали активно посещать жители Азии. В 2018 году приехало на 20% больше туристов из Азии.

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