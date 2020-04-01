В Нью-Йорке из-за коронавируса освободили 900 заключенных

Это делается с целью не допустить заражения заключенных, страдающих хроническими и другими заболеваниями.

Власти Нью-Йорка освободили 900 заключенных на фоне угрозы распространения нового коронавируса. Об этом сообщил мэр города Билл де Блазио.

"По состоянию на вечер вчерашнего дня 900 заключенных были освобождены из тюрем", — сказал он, подчеркнув, что цифра пока не окончательная и последуют дальнейшие освобождения. Он уточнил, что это делается с целью не допустить заражения заключенных, страдающих хроническими и другими заболеваниями.

На прошлой неделе де Блазио заявлял, что решение об освобождении коснется заключенных, совершивших нетяжкие правонарушения и ненасильственные преступления, которым осталось отбывать тюремный срок продолжительностью не более года. Решение властей не касается преступников, приговоренных к заключению за домашнее насилие или правонарушения на сексуальной почве.

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Ранее губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что число заразившихся коронавирусом в штате достигло 75,7 тыс., 1 550 человек умерли.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. В США, согласно информации университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, зафиксировано более 177 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,4 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса мэр Нью-Йорка решил отпустить 300 заключенных.

Президент США Дональд Трамп считает, что в связи с распространением нового коронавируса предстоящие две недели будут для США очень тяжелым периодом.

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