В Нью-Йорке коронавирус унес в 2,5 раза больше жизней, чем теракты 11 сентября

«Это безмолвный взрыв, который проходит волной сквозь все общество», - сказал мер Нью-Йорка о коронавирусе

В Нью-Йорке за сутки умерли 799 человек, что является самым высшим показателем с момента начала эпидемии в штате, заявил губернатор Эндрю Куомо.

По его словам, количество смертей за последние дни возросло. Так, 6 апреля умер 731 человек, 7 апреля – 779 человек, 8 апреля – 799.

В штате Нью-Йорк с начала вспышки коронавируса зарегистрировано 7 067 смертей, это в 2,5 раза больше, чем в результате терактов 11 сентября 2001 года, заявил Куомо.

"Предполагалось, что 11 сентября станет самым темным днем для нынешнего поколения жителей Нью-Йорка. 11 сентября мы потеряли 2753 жизни. В рамках нынешнего кризиса умерли уже более 7 тыс. человек. Это настолько шокирует, причиняет боль и потрясает, что я даже не могу подобрать слова", – сказал губернатор.

Реклама

"Взрывов не было, это безмолвный взрыв, который проходит волной сквозь все общество так же непредсказуемо, как и то зло, с которым мы столкнулись 11 сентября", – подчеркнул он.

Сейчас количество госпитализированных снижается с каждым днем, как и интенсивность использования аппаратов искусственной вентиляции легких. Около 18 тыс. человек находятся в больницах штата Нью-Йорк.

В тренде Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 9 апреля и все подробности

"Мы сглаживаем кривую (заболеваемости. – Ред), это хорошая новость. Все это – прямое следствие наших действий. Но вы не можете расслабляться", – сказал Куомо. Он призвал американцев продолжать держать социальную дистанцию.

Он не озвучил общее число заболевших коронавирусом в штате. По последним данным телеканала CNN, в Нью-Йорке зафиксировано 151 тыс. 079 случаев заражения.

Ранее в США заявили, что коронавирус не уйдет, когда потеплеет.

Также ранее сообщалось, что коронавирус в США диспропорционально поражает афро-американское население.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама