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В Нью-Йорке на уличном празднике произошла стрельба – есть погибшие

28 июля, 11:30

В результате стрельбы еще 11 человек пострадали

Фото: pexels.com

Один человек погиб, 11 — пострадали при стрельбе в нью-йоркском районе Бруклин. Об этом в воскресенье сообщила газета New York Post со ссылкой на правоохранительные органы.

Как отмечает газета, стрельба произошла на уличном празднике. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Сейчас полиция ищет нападавшего. Детективы уже обнаружили оружие, из которого стрелял нападающий.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве в одном из ресторанов на Троещине мужчина открыл стрельбу в ресторане  и серьезно ранил барменшу. Как выяснилось, в заведение настойчиво пытался войти иностранец, но охрана его не пускала. Мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в охранника, но не попал. Но иностранец успел воспользоваться суматохой, и прорвался на кухню. Там он открыл стрельбу: одна из пуль попала в девушку-бармена, и прошла на вылет через плечо.

Кроме этого, в результате стрельбы, которая произошла во дворе жилого дома в Соломенском районе Киева рано утром 7 июля, пострадал парень, он получил ранение ноги.


Также, двое мужчин погибли в результате стрельбы на северо-западе канадского Торонто. Пострадавшие были найдены в одном из многоквартирных домов, один из них от полученных ранений скончался на месте, второй — в больнице.

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Тег стрельба, пистолет, Нью-Йорк, погибшие, стрелок

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