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В Нью-Йорке начали обязательную вакцинацию из-за всплеска кори

Сегодня, 04:37

Зарегистрировано уже около 300 случаев, главным образом в Бруклине

Фото: Pixabay
В Нью-Йорке начали обязательную вакцинацию из-за всплеска кори //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/1a8/d92/5c81a8d924831.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/1a8/d92/5c81a8d924831.jpg США Зарегистрировано уже около 300 случаев, главным образом в Бруклине

Власти американского города Нью-Йорк объявили чрезвычайную ситуацию в связи с ростом заболевания корью в районе Бруклин, где решено провести вакцинацию населения, прежде всего детей и подростков школьного возраста. За отказ идти на прививку может быть назначен штраф до одной тысячи долларов, сообщил мэр Билл де Блазио.

"Ситуация с корью сложилась крайне тяжелая", — информировал градоначальник, выступавший в бруклинском районе Уильямсбург, объявленном очагом распространения заболевания. "Вспышка заболевания продолжается. Зарегистрировано уже около 300 случаев, главным образом в Бруклине", — продолжил де Блазио и напомнил, что за весь 2017 год во всем мегаполисе таких случаев было только два.

"Сегодня мы объявляем чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, этот режим вступает в силу немедленно. Непривитым жителям в очаге заболевания предписывается пройти вакцинацию. Департамент здравоохранения опубликует перечень требований обязательных к исполнению и штрафов за их нарушение", — предупредил мэр Нью-Йорка.

По данным департамента здравоохранения, в мегаполисе с осени прошлого года выявлено 285 случаев заболевания корью. В 21 случае потребовалась госпитализация больных.

В украинском Минздраве отмечают, что прививки – единственная надежная защита от кори, особенно если в регионе зафиксирована вспышка заболеваемости, и добавляют, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

Напомним, в 2018 году от осложнений кори умерли 16 человек: 12 детей и 4 взрослых. При этом на протяжении года этот диагноз был поставлен 54,5 тысячам украинцев.

Медики призвали родителей обязательно вакцинировать детей, соблюдая сроки календаря прививок. Врачи напомнили, что бесплатно могут вакцинироваться дети в возрасте до 18 лет, а также взрослые из групп риска – военные-участники операции Объединенных сил, студенты, педагоги и медики.

Также мы сообщали, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады. Министерство образования и науки совместно с Минздравом издали указ, в котором говорится, что непривитых детей не будут пускать на занятия в школы и детские сады.

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Тег США, вакцинация, Нью-Йорк, корь

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Источник:

ТАСС

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