В Нью-Йорке наняли коз для ландшафтного дизайна

Работники нью-йоркского парка нашли экологическое и безопасное решение борьбы с сорняками

В одном из парков Нью-Йорка наняли на работу рогатых "ландшафтных дизайнеров" – обычное стадо коз, в задачи которых входит уничтожение зарослей кустарников и травы.

Работники парка считают такое решение и экологическим, и безопасным, потому что для борьбы с сорняками не придется использовать химикаты.

Кроме того, эти парнокопытные не боятся ядовитых растений, которые представляют опасность для людей, например, плющ.

"Работать" в парке козы будут до конца лета.

Напомним, что похожее решение раньше придумали украинцы Дмитрий и Ирина Буряковские, которые занялись дауншифтингом и решили использовать в хозяйстве свиней в не совсем привычном качестве – как пахарей.

Мы также писали об успехе двух козлов в Америке – хозяйка Пиппина и Спенки из Лос-Анджелеса Скаут Раскин придумала необычное шоу, на котором одевает парнокопытных в праздничные костюмы и отправляет развлекать публику. Животные знают, как понравиться публике и поэтому с удовольствием дают себя погладить и покормить, но могут и заскочить на спину гостям.

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