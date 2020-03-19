Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,27
29,79

В Нью-Йорке не исключают преобразования гостиниц в больницы из-за коронавируса

19 марта, 00:44

Елена Кузьмич

Властям Нью-Йорка в настоящий момент требуется как можно больше дополнительных коек для больных

В Нью-Йорке власти прорабатывают возможность размещения в пустующих гостиницах пациентов, не инфицированных коронавирусом, чтобы освободить побольше коек для больных. Об этом сообщила газете The Wall Street Journal начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям Дианн Крисуэлл.

В городе подтверждено 1339 случаев заражения, из которых десять закончились летально. В отелях можно разместить "малолетних пациентов, у которых нет коронавируса, но которые нуждаются в уходе", уточнила Крисуэлл.

Реклама

Она не раскрыла, сколько больничных коек власти рассчитывают освободить таким образом и сколько планируется платить гостиницам. В Нью-Йорке практикуется использование отелей для лиц, переведенных в режим карантина, а также для временного размещения медицинских работников. Мэр мегаполиса Билл де Блазио на этой неделе информировал о решении выделить дополнительно 1,3 тыс. коек за счет возобновления работы закрытых больниц.

В тренде
G20 созывают на экстренный онлайн-саммит из-за коронавируса

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 7769, умерли по меньшей мере 118 человек.

Также в США подготовили два плавучих госпиталя для борьбы с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США больницы карантин Нью-Йорк коронавирус готель

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта и все подробностиДругие страны
Эксперты в США о назначении Венедиктовой:
Эксперты в США о назначении Венедиктовой: "Возвращение к старым плохим временам"Политика
"Отношение к Украине неоднозначное": что будет, если Трамп снова победит в СШАПолитика
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – Путин
США хотят, чтоб Украина жила на деньги России – ПутинРоссия
Цены на нефть рухнули: неожиданная реакция Трампа
Цены на нефть рухнули: неожиданная реакция ТрампаЭкономика
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии
Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемииДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...