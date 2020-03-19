В Нью-Йорке не исключают преобразования гостиниц в больницы из-за коронавируса

Властям Нью-Йорка в настоящий момент требуется как можно больше дополнительных коек для больных

В Нью-Йорке власти прорабатывают возможность размещения в пустующих гостиницах пациентов, не инфицированных коронавирусом, чтобы освободить побольше коек для больных. Об этом сообщила газете The Wall Street Journal начальник городского управления по чрезвычайным ситуациям Дианн Крисуэлл.

В городе подтверждено 1339 случаев заражения, из которых десять закончились летально. В отелях можно разместить "малолетних пациентов, у которых нет коронавируса, но которые нуждаются в уходе", уточнила Крисуэлл.

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Она не раскрыла, сколько больничных коек власти рассчитывают освободить таким образом и сколько планируется платить гостиницам. В Нью-Йорке практикуется использование отелей для лиц, переведенных в режим карантина, а также для временного размещения медицинских работников. Мэр мегаполиса Билл де Блазио на этой неделе информировал о решении выделить дополнительно 1,3 тыс. коек за счет возобновления работы закрытых больниц.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 7769, умерли по меньшей мере 118 человек.

Также в США подготовили два плавучих госпиталя для борьбы с коронавирусом.

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