В Нью-Йорке обнаружили грузовики, заполненные трупами

Похоронное бюро было перегружено телами, которые ожидали кремации, для их хранения начали использовать грузовики

После сообщений о том, что каждый четвертый житель Нью-Йорка мог заразиться COVID-19, появилась информация, что возле похоронного бюро в Бруклине были обнаружены четыре грузовика, в которых находилось порядка 60 тел. Полиция обратила внимание на грузовики, после того как поступило сообщение, что из грузовиков капает жидкость. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам второго источника в правоохранительных органах, похоронное бюро было перегружено телами, которые ожидали кремации, для их хранения начали использовать грузовики. Тела были помещены в лед.

Владелец похоронного бюро отказался комментировать ситуацию.

У Нью-Йорка есть морозильные машины, которые могут использовать похоронные бюро, если они перегружены, одну из таких городские власти отправили, чтобы обеспечить надлежащее хранение тел.

"Руководители похоронных бюро обязаны хранить умерших в ожидании захоронения ... в соответствующих условиях и следовать их обычным мерам профилактики инфекций и контроля", – прокомментировали инцидент в Департаменте здравоохранения штата Нью-Йорк.

Грузовики с телами в Нью-Йорке. Источник: Reuters

Согласно последним подсчетам Университета Хопкинса, в США подтверждено 1 039 909 случаев заражения корнавирусом, умерли 60 999 человек, из них 18 076 – в Нью-Йорке.

Ранее сообщалось, что в США подготовили 100 тысяч мешков для жертв коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама